وزيرة الثقافة تتفقد الترتيبات النهائية لعقد اجتماع التصويت الإلكترونى على جوائز الدولة

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تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الترتيبات النهائية والإجراءات الاحترازية، استعدادا لعقد اجتماع المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، للتصويت على جوائز الدولة، والمقرر له ظهر غدا السبت، في المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وحرصت الوزيرة على اختبار وتجربة أجهزة التصويت الإلكترونى والتأكد من كفاءتها حرصا على إتمامه بالشكل الأمثل واللائق بهذا الحدث الهام.

وأشادت عبد الدايم بالإجراءات الوقائية التى شملت بوابات التعقيم الذاتى والمطهرات والماسكات الطبية إلى جانب نظام جلوس الحضور والذى يراعى المسافات الآمنة، وذلك حفاظا على السلامة العامة.

وقالت إن جوائز الدولة هى الأقدم والأعرق فى مصر، وتعد تظاهرة براقة للاحتفاء بالمبدعين الذين يشكلون عقل الأمة وقواها الناعمة وأحد صيغ عرفان الوطن بجهودهم، مؤكدة أنها تعكس ملامح المشهد الثقافى الخصب للمجتمع.

كما تابعت وزير الثقافة أعمال تشييد مسرحا فى الساحة الخارجية الذي تنفذه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر لاستقبال العروض حال استئناف النشاط، وأكدت أنها التجهيزات الجارية تراعى التقنيات المطلوبة لإقامة مختلف العروض، مشيرة إلى أن استثمار المساحات المفتوحة فى إقامة مسارح يسعى لإبراز جمال المعالم المصرية، ويعد أحد الأساليب لتطوير الخدمات الثقافية والفنية الهادفة إلى نشر الوعى وتنمية الوجدان والارتقاء بالذوق العام.