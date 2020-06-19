وفاة رضيع بريطاني عمره 13 يوما بكورونا

أفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، بأن رضيع يبلغ من العمر 13 يوما لا يعاني من أي أمراض مزمنة، توفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليكون من بين أصغر ضحايا الفيروس.

وأضافت الهيئة أنه من غير المعروف كيفية إصابة الرضيع والذي لم يتم الكشف عن جنسه، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأكدت مستشفى شفيلد للأطفال أن رضيعا توفى يوم الأثنين الماضي بعد دخوله للمستشفى وهو في حالة حرجة. ومن ثم قالت المستشفى التي لم تؤكد عمر الرضيع إن التحاليل أثبتت إصابته بفيروس كورونا، لكن سبب الوفاة لم يحدد بعد.

وتم الكشف عن الوفاة في البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة أمس الخميس، حيث تم الإبلاغ عن وفاة 135 شخصا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومن بين هؤلاء، توفي 62 مريضا في مستشفيات بإنجلترا، وكان أكبرهم يبلغ 96 عاما.

وفي مايو الماضي، توفى رضيع حديث الولادة (3 أيام) يدعى كوليو كارل جوستين ، في مستشفى ببريدجيند، بعدما أصيبت والدته بكوفيد-19 قبل الولادة.

وأفادت المستشفى أن السبب الأول في الوفاة هو الاعتلال الدماغي نتيجة نقص الأكسجين، مما يعني أن المخ كان يفتقر للدم والأكسجين، وتم إدراج كوفيد-19 كسبب ثان للوفاة.

وكانت السلطات الصحية في بريطانيا، قد أعلنت عن تجاوز حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، الـ300 ألف حالة، فضلا عن 42288 حالة وفاة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل من حيث حجم وفيات كورونا، كما تحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات.