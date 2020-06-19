ــ ترامب وعد أردوغان بحل قضية بنك تركى بتغيير مسئولى الادعاء العام.. وأيد معسكرات الصين لاعتقال مسلمى الإيغور

ــ الرئيس الأمريكى يسعى لضمان أصوات الولايات ذات الطابع الزراعى فى الانتخابات الرئاسية بدعم بكين.. ولا يعلم أن بريطانيا دولة نووية

ــ ترامب استغل قضية مقتل خاشقجى لحماية ابنته إيفانكا

ــ زعيم كوريا الشمالية يرفض «أغنية الرجل الصاروخ» هدية ترامب.. وبومبيو يصف حديث الرئيس الأمريكى بـ«القذارات»

شهادة جديدة على عصر ترامب، يسطرها مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق، جون بولتون فى كتابه الجديد «الغرفة حيث حدث ذلك.. مذكرات البيت الأبيض»، الذى يضم بين دفتيه تفاصيل عن أدق كواليس صناعة القرار فى البيت الأبيض وسلوك الرئيس الأمريكى الذى يتهمه بعبارات واضحة بتقديم مصالحه الشخصية والسياسية على مصالح الأمة، ما فجر معركة بين الرئيس ومستشاره تدور حاليا فى ساحات القضاء.

ويروى بولتون فى كتابه تفاصيل 17 شهرا قضاها فى أروقة البيت الأبيض ضمن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كثانى مستشار للأمن القومى فى عهد الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

ويفتح الكتاب للقارئ الأبواب المغلقة ليطلع عن قرب عما يُجرى داخل اجتماعات البيت الأبيض وطبيعة العلاقة بين طاقم الرئاسة وترامب وتفاعلاته معهم، مقدما صورة عن رئيس يسخر منه كبار مستشاريه، فعلى سبيل المثال يروى بولتون أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، مرر له ورقة يتهكم فيها على ترامب بعد القمة الأولى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى سنغافورة عام 2018؛ حيث كتب بومبيو «إنه (ترامب) لا ينطق إلا قذارات».

ويذكر بولتون أيضا أن بومبيو قال بعد شهر من القمة إن جهود ترامب الدبلوماسية مع كوريا الشمالية لا يوجد أى احتمال لنجاحها.

ويروى بولتون أن ترامب طلب من بومبيو تقديم هدية لكيم عبارة عن «سى دى لأغنية روكيت مان» (رجل الصاروخ) فى إشارة إلى اللقب الذى أطلقه ترامب على كيم، وهو الأمر الذى استهجنه الأخير، ورد عليه لاحقا برفضه استقبال بولتون خلال زيارة رسمية إلى بيونج يانج، وفضل بدلا عن ذلك تفقُّد حقل لزراعة بطاطس.

وبحسب رواية بولتون، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن ترامب لم يتفهم هذه الإشارة الدبلوماسية من الزعيم الكورى الشمالى، وظل يحاول تقديم تلك الهدية إلى كيم على مدى أشهر طويلة.

ويتضمن الكتاب كذلك تفاصيل مثيرة عن بيئة إدارة ترامب؛ حيث يصفها بأنها تتميز بالاقتتال الداخلى، إذ يخوض العديد من أعضاء الإدارة سباقا للتقرب من الرئيس، ويقومون بالتحقير من شأن بعضهم البعض.

ويروى بولتون أنه عندما تسلم منصب مستشار الأمن القومى فى عام 2018، قام جون كيلى، كبير موظفى البيت الأبيض آنذاك، بشن هجوم لاذع على المستشار السابق، إتش آر ماكماستر، قائلا: «لم يكن لدى الرئيس مستشار للأمن القومى فى العام الماضى، وهو بحاجة إلى واحد».

كما يذكر أن وزير الخارجية مايك بومبيو كان يستهزئ بالسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى، واصفا إياها بأنها «خفيفة كالريشة».

ويكشف الكتاب أيضا عن ضحالة معرفة ترامب عبر سرد العديد من المواقف، فمثلا يشير إلى أن الرئيس الأمريكى لا يمتلك المعرفة الأساسية ببريطانيا، فقد سأل مندهشا رئيسة وزرائها السابقة تيريزا ماى: «هل أنتم قوة نووية؟».

كما سأل ترامب ذات مرة عما إذا كانت فنلندا جزءا من روسيا، وخلط مرارا وتكرارا بين الرئيسين الحالى والسابق لأفغانستان، واعتبر أن غزو فنزويلا سيكون أمرا رائعا، وأنها كانت جزءا من الولايات المتحدة.

وكانت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين محورا مهما تناوله الكتاب، بالتركيز على المحادثات التى جمعت رئيسى البلدين فى أكثر من مناسبة، وقد فجر بولتون مفاجأة مدوية بقوله إن ترامب طلب من الصين استخدام قوتها الاقتصادية لمساعدته على الفوز بولاية رئاسية ثانية فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى نوفمبر المقبل.

وذكر بولتون، الذى يؤكد أنه يروى فى كتابه كلمات ترامب بالضبط، أنه بينما كان ترامب ونظيره الصينى شى جين بينج يناقشان مسألة العداء للصين فى الولايات المتحدة، أدار ترامب، بشكل مذهل، دفة الحوار إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ملمحا إلى القدرة الاقتصادية للصين، ومناشد شى العمل على ضمان فوزه.

وبحسب رواية بولتون، فقد شدد ترامب على أهمية المزارعين الأمريكيين وكيف أن «زيادة الصين مشترياتها من فول الصويا والقمح (التى تزرع فى ولاية أمريكية رئيسية ذات طابع زراعى) يمكن أن تؤثر فى نتيجة الانتخابات فى الولايات المتحدة.

ولم يكن ذلك الموقف الوحيد الذى يجمع ترامب وبينج، فقد تطرق الكتاب أيضا إلى محادثات جرت بينهما حول بناء الصين معسكرات لأقلية الإيغور المسلمة فى الصين، أشاد خلالها ترامب بنهج الرئيس الصينى.

وعن تفاصيل المشهد، يقول بولتون إنه فى العشاء الافتتاحى لاجتماع مجموعة العشرين فى أوساكا فى يونيو 2019، مع وجود مترجمين فقط، شرح شى لترامب لماذا كان يبنى معسكرات اعتقال فى إقليم شينج يانج».

ويوضح بولتون أنه وفقا لمترجم البيت الأبيض، قال ترامب إن شى يجب أن يمضى قدما فى بناء المعسكرات، وأنه الشىء الصحيح الذى يجب فعله بالضبط، ويعزز مستشار الأمن القومى السابق من تلك الرواية بأخرى أخبره بها كبير موظفى مجلس الأمن القومى فى آسيا، ماثيو بوتينجر، والذى ذكر له أن ترامب قال شيئا مشابها جدا خلال رحلته إلى الصين فى نوفمبر 2017.

واعتبر بولتون، السياسى المحافظ المثير للجدل، أن الديمقراطيين ارتكبوا «سوء تصرف» بحصر الاتهام خلال المحاكمة الرامية لعزل ترامب بشكل ضيق فى قضية أوكرانيا، فى وقت كانت تجاوزات ترامب الشبيهة بما فعله مع كييف موجودة على نطاق سياسته الخارجية بالكامل.

وفيما يتعلق بقضية أوكرانيا، يقدم الكتاب دليلا مباشرا على أن ترامب ربط تعليق 391 مليون دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا بمطالبة بأن تفتح أوكرانيا رسميا تحقيقات فى مخالفات مزعومة من قبل الديمقراطيين من بينهم نائب الرئيس السابق جو بايدن المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة 2020.

ويروى بولتون أنه حاول ومعه وزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر نحو 8 أو 10 مرات إقناع ترامب بالإفراج عن المساعدات التى تحتاجها أوكرانيا بشدة للدفاع عن نفسها فى الحرب المستمرة مع القوات المدعومة من روسيا، إلا أن الرئيس فى اجتماع حاسم عقد بتاريخ 20 أغسطس 2018، قال بوضوح «إنه لن يؤيد إرسال أى شىء حتى يتم تسليم جميع مواد التحقيق الروسى المتعلق بهيلارى كلينتون وبايدن».

ويؤكد بولتون، الصقر الجمهورى، فى كتابه أن مجلس النواب الأمريكى فى تحقيق العزل كان يجب أن يحقق مع ترامب ليس فقط فى قضية الضغط على أوكرانيا، ولكن فيما يتعلق بمجموعة متنوعة من الحالات، عندما سعى إلى استخدام المفاوضات التجارية والتحقيقات الجنائية لتعزيز مصالحه السياسية.

ويذكر بولتون أن ترامب أعرب عن استعداده لوقف التحقيقات الجنائية بـ«تقديم خدمات شخصية للديكتاتوريين الذين يحبهم، فى نمط يبدو وكأنه عرقلة للعدالة كطريقة حياة، وهو ما لم نتمكن من قبوله».

ويستعرض الكتاب تلك النقطة عبر قضايا تتعلق بشركات ومؤسسات كبرى للصين وتركيا، ويروى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان طلب خلال لقاءه مع ترامب فى قمة مجموعة العشرين فى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس فى أواخر عام 2018 تدخل ترامب فيما يتعلق بتحقيق أمريكى ضد بنك خلق التركى حول مخطط بمليارات الدولارات للتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.

كاشفا عن تقديم أردوغان مذكرة من شركة المحاماة التى تمثل البنك لترامب قائلا إن البنك برئ تماما، ما قبله ترامب بقوله إنه سيهتم بالأمر، غير أنه أوضح أن المدعين العامين المسئولين عن القضية ليسوا من أنصاره، ولكنهم من أنصار الرئيس السابق باراك أوباما، معتبرا أنها مشكلة يمكن حلها باستبدالهم بالموالين له.

قضية أخرى تطرق لها الكتاب فى هذا الملف، وهى تخص شركة الاتصالات الصينية «زد. تى. إى» المتهمة بخرق العقوبات ضد إيران وكوريا الشمالية، كاشفا عن أن ترامب عرض فى محادثات مع نظيره الصينى بتخفيف العقوبات على الشركة، ورد الرئيس الصينى أنه لو حدث هذا فسيكون مدينا لترامب الذى قال بدوره إنه «يفعل ذلك فقط من أجله». علما بأن قضية الشركة انتهت بالفعل بقبول وزارة العدل الأمريكية سداد الشركة غرامة تقدر بـ 7 مليارات دولار، مقابل رفع الحظر المفروض على الشركة منذ سبعة أعوام.

ويعلق بولتون على تلك المشاهد، قائلا إنه صعق واصابه الفزع من فكرة التدخل فى تحقيق جنائى والتحايل للخروج من مصيدة العقوبات، ولم يقل مستشار الأمن القومى السابق صراحة إن كانت أفعال ترامب التى كشف عنها تستوجب توجيه اتهام إلى الرئيس، لكنه ذكر أنه أبلغ وزير العدل الأمريكى ويليام بار بها وأنه كان ينبغى على مجلس النواب إجراء تحقيق.

وتعد علاقة ترامب مع الإعلام من بين النقاط المهمة التى يتناولها الكتاب، إذ يروى أن ترامب خرج ببيان يدافع عن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان خلال قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى لتشتيت الانتباه عن اهتمام الصحف فى ذات التوقيت بقضية حول استخدام ابنته إيفانكا لبريدها الإلكترونى الشخصى فى الأعمال الحكومية، فى مفارقة كون ذلك التصرف مثل محور مهم فى هجومه على منافسته السابقة هيلارى كلينتون خلال حملة الانتخابات الرئاسية 2016.

ووفقا لرواية بولتون، ناقش المسئولون فى البيت الأبيض إذا كان ترامب يجب أن يقرأ البيان بنفسه، أم فقط يصدر البيان كنص مكتوب، لكن ترامب قال: «إذا قرأت شخصيا البيان (حول قضية خاشقجى)، فإن ذلك سيصرف الأنظار عن (موضوع) إيفانكا».

وفى رواية أخرى تعكس ازدراء الرئيس الأمريكى للإعلام، يذكر بولتون أن ترامب قال خلال اجتماع انعقد فى نيوجيرسى فى صيف عام 2019 إن الصحفيين يجب إيداعهم السجون حتى يكشفوا عن مصادرهم، هؤلاء يجب إعدامهم. إنهم حثالة.