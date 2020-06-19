رئيس وزراء أستراليا: نتعرض لهجمات قرصنة إلكترونية متقدمة

صرح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الجمعة، بأن الحكومة والخدمات الصحية والتعليمية والعديد من الصناعات في البلاد تتعرض لهجمات قرصنة الكترونية متقدمة مصدرها عناصر تتمركز في دول أخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن موريسون قوله إن هذه الهجمات ليست جديدة، ولكن تزايد عددها خلال الأشهر الأخيرة. ودعا موريسون كافة الهيئات في البلاد إلى تحسين قدراتها على الصعيد الإلكتروني.

ولم يكشف موريسون عن مصدر تلك الهجمات، ولكنه قال إنه لا يوجد كثير من "اللاعبين المتمركزين في دول" الذين يمكنهم الانخراط في مثل هذه الأنشطة.

وأضاف أن هذه القضية تثار بشكل دائم مع الشركاء في مجال الاستخبارات في مجموعة "الأعين الخمسة"، مشيرا إلى أنه أطلع نظيره البريطاني بوريس جونسون على هذه القضية الليلة الماضية.

وقال موريسون إن "هذا النشاط يستهدف المنظمات الأسترالية في العديد من القطاعات، وبينها جميع مستويات الحكومة والصناعة والمنظمات السياسية والتعليم والصحة والخدمات الأساسية ومشغلي قطاعات البنية التحتية المهمة"

وواجهت روسيا والصين وكوريا الشمالية اتهامات في السابق برعاية هجمات قرصنة الكترونية، أو شنها.