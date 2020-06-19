أحكام مشددة ضد عناصر إرهابية في تونس هاجمت دورية للجيش وذبحت راعيي أغنام

أصدرت محكمة تونسية احكاما بالسجن لمدة 48 عاما ضد 26 عنصرا ارهابيا أغلبهم في حالة فرار لتورطهم في أعمال ارهابية ضد الجيش وذبح راعيي غنم.



وتكتسي الأحكام صبغة النفاذ العاجل بحق عنصر ارهابي موقوف يدعى برهان البولعابي و25 آخرين في حالة فرار، بحسب ما نقلت إذاعة "موزاييك" الخاصة عن مصدر في المحكمة الابتدائية بالعاصمة اليوم الجمعة.



والبولعابي الموقوف منذ 2018 في عملية عسكرية، منتسب الى تنظيم "جند الخلافة" الموالي لتنظيم داعش المتطرف والناشط في الجبال الغربية قرب الحدود الجزائرية، وهو متورط بمعية العناصر الفارة في شن هجوم ارهابي ضد دورية للجيش في 2015 أودت بحياة خمسة جنود والمشاركة في قتل جندي في 2016.



وتورط الجناة في ذبح طفل راعي للأغنام في 2016 ثم شقيقه الأكبر في 2017 وفصل رأسيهما بدعوى التخابر مع الجيش، وشن مداهمات على السكان قرب الجبال للاستيلاء على مؤن غذائية.