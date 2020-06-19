تقرير: ماراثون بتروليوم كورب الأمريكية تجري محادثات لبيع محطات وقود سبيد واي

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أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة بأن شركة ماراثون بتروليوم كورب الأمريكية دخلت في محادثات مجددا مع مشتريين محتملين لبيع سلسلة محطات التزود بالوقود "سبيد واي" التابعة لها، وذلك بعد قيامها مؤخرا بتأجيل محادثات انفصالها عنها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الأمر القول إن قائمة المشترين المحتملين تتضمن شركة "ألمينتشن كوتش تارد" الكندية.

ولم يفصح التقرير عن القيمة المالية التي يمكن للشركة الكندية أن تدفعها لشراء محطات "سبيد واي".

وكانت "ماراثون بتروليوم كورب" أشارت في الخريف الماضي إلى أن قيمة الصفقة قد تتراوح بين 15 مليار دولار إلى 18 مليار دولار.