أوروبا تطالب تركيا بالتراجع عن الإطاحة برؤساء البلديات الأكراد

طالبت لجنة البندقية، وهي الهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا، الحكومة التركية بإلغاء قرارات إقالة رؤساء البلديات الأكراد، معتبرة أن ذلك قوض الحكم الذاتي الديمقراطي في جنوب شرق تركيا.



وقال مجلس أوروبا في بيان صحفي إن قرار إقالة رؤساء البلديات من مدنِ ديار بكر وماردين بعد الانتخابات المحلية في مارس 2019 واستبدالهم بالمرشحين المعينين من الحكومة يتعارض مع المعايير الدولية ويجب إلغاؤه، وفقا لموقع "أحوال تركية" الإخباري.



وأشار إلى أن المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات هم الذين يعتبرون منتخبين وفقا للمبادئ للديمقراطية وليس المرشحين الذين يعيّنهم الحزب الحاكم.



وذكّر المجلس بأن حالة الطوارئ انتهت في سنة 2018، مما يجعل إقالة رؤساء البلديات غير مبررة. وقال في بيانه إن في الأمر تقويض لأسس الحكم الذاتي المحلي ويجب التراجع عنه.



واعتبر الخطوات الرامية إلى منع بعض الشخصيات من الترشح بموجب مرسوم الطوارئ وإقالة آخرين "تتعارض مع المبادئ الديمقراطية الأساسية، واحترام حرية التعبير عن إرادة الناخبين، وتنتهك حقوق المسئولين المنتخبين وسيادة القانون بما في ذلك الشرعية واليقين القانوني".



واتخذت لجنة البندقية موقفها الحاسم بناء على طلب من مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا، حيث تخضع 40 بلدية من أصل الـ65 اللاتي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد لسيطرة مسؤولين عينتهم الحكومة.



واتهمت الحكومة التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية حزب الشعوب الديمقراطي بالتعامل مع حزب العمال الكردستاني المحظور. ويُذكر أن أنقرة أقالت 95 من رؤساء البلديات الـ102 المنتمين للحزب إثر فوزهم بالإنتخابات البلدية سنة 2014.



وحدّد تقرير نُشر في سنة 2018 احتجاز ما يقرب من ثلث أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي منذ انهيار عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في 2015، ولا يزال الآلاف من أعضاء الحزب في السجون ويشكلون جزءا كبيرا من الخمسين ألف سجين تركي الذين يواجهون تهما تتعلق بالإرهاب.