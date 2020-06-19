لجنة الأمن والدفاع العراقية تدعو لتقديم شكوى للأمم المتحدة ضد تركيا

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن لجنة الأمن والدفاع العراقية دعت لتقديم شكوى للأمم المتحدة ضد تركيا، على خلفية قصف ومهاجمة تركيا لأهداف داخل حدود العراق الدولية.



ويأتي هذا فيما بدأت قوات برية تركية بالتوغل، فجر الأربعاء الماضي، داخل أراضي إقليم كردستان العراق بعمق أكثر من 10 كيلومترات بالقرب من منطقة باطوفه الحدودية التابعة لبلدة زاخو في اقصى شمال محافظة دهوك.



وسبق التوغل البري التركي قصف جوي ومدفعي مكثف طال ثماني قرى حدودية في منطقة حفتنين قرب الشريط الجبلي الفاصل بين العراق وتركيا، الأمر الذي تسبب في نزوح عشر عائلات من القرى وإلحاق خسائر مادية بحقول المزارعين في تلك القرى.



وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت أن عملية التوغل التي جاءت بعد سلسلة غارات في عمق أراضي إقليم كردستان العراق، تتم في إطار ما سمي بعمليات «المخلب النمر»، وتستهدف مواقع منسوبة لحزب العمال الكردستاني المعارض.



كما أعلنت تركيا أنها ستنشر قوات خاصة في شمال العراق في إطار عملية برية ضد حزب العمال الكردستاني بإسناد من سلاحي الجو والمدفعية.



وكانت وزارة الخارجية العراقية، أمس الخميس، استدعت السفير التركي في العراق مجددًا، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ودعت إلى «الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية».



وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإنها استنكرت بـ«أشد» عبارات الاستنكار والشجب معاودة القوات التركية يوم 17 يونيو الجاري انتهاك حرمة البلاد وسيادتها بقصف ومهاجمة أهداف داخل حدود العراق الدولية.