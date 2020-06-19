الانتهاء من مخطط ارتقاء منطقة الجبيل بطور سيناء عمرانيًا واقتصاديًا

قالت المهندسة إيناس سمير، نائبة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، أنه جرى الانهاء من خطط الارتقاء بمنطقة الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء اجتماعيًا، وعمرانيًا، واقتصاديًا، مع الحفاظ على الهوية البدوية لأهل القرية، وخلق موارد جديدة، واتاحة فرص عمل لمواطني القرية.

وأضافت نائبة المحافظ، أن المخطط جاء طبقًا لرؤية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الخاصة بتنفيذ المشروعات التنموية مع مراعاة الهوية والفكر بجنوب سيناء.

وأشارت إلى أنه جرى الاستعانة بالمهندس حمدي سطوحي، خبير الترميم المعماري بجهاز التنسيق الحضاري، لوضع وتصميم المخطط، وجاري حالياً مناقشة الحلول والبدائل الخاصة بمعوقات التنفيذ.