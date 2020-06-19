تايوان تفتتح مكتبا لدعم من يريد الانتقال من سكان هونج كونج

تعتزم تايوان فتح مكتب خاص في الأول من يوليو لسكان هونج كونج الذين يسعون إلى نقل سكنهم من المدينة، وسط مخاوف في هونج كونج بشأن خطط صينية لفرض قوانين خاصة بالأمن القومي.

وتمارس مجموعات تتخذ من تايوان مقرا لها ضغوطا من أجل حشد مزيد من الدعم لمواطني هونج كونج، وقالت إن تايوان يجب أن تكون مستعدة لمواجهة أزمة لجوء محتملة.

وسيضم مكتب الخدمات والتبادل الجديد بين تايوان وهونج كونج ثلاثة أقسام تقدم الدعم لمواطني هونج كونج والشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من هونج كونج مقرا لها، فضلا عن الشركات الدولية التي ترغب في نقل مقراتها إلى تايوان، حسبما أعلن في وقت متأخر أمس الخيمس مجلس شؤون البر الرئيسي، وهو أكبر وكالة حكومية في تايوان تتولى المعاملات السياسية مع بكين.

وسيكون المكتب الجديد تحت إشراف مجلس التعاون الاقتصادي والثقافي بين تايوان وهونج كونج، وهو منظمة شبه رسمية تأسست في عام 2010 للتواصل مع السلطات في هونج كونج.

وقال تشين مينج-تونج، وزير مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان، إن المهاجرين من هونج كونج الذين يطلبون اللجوء يمكنهم تقديم الطلبات وفقا للمادة 18 من القوانين واللوائح التايوانية المتعلقة بشؤون هونج كونج وماكاو، والتي تنص على "تقديم المساعدة اللازمة".

ودعت مجموعات اليوم الجمعة، وبينها الجمعية التايوانية لحقوق الإنسان، واتحاد الديمقراطية الاقتصادية، ومؤسسة هونج كونج أوتلاندرز، الحكومة إلى الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن كيفية تقييم المكتب لطلبات اللجوء.