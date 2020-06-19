الناشطة ملالا تعتزم مشاهدة عروض نتفليكس والقراءة بعد إنهاء دراستها في أكسفورد

قالت الناشطة فى مجال التعليم ، باكستانية المولد ملالا يوسفزاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2014، اليوم الجمعة إنها أنهت دراستها في جامعة أكسفورد البريطانية.



وكتبت يوسفزاي (22 عاما) عبر موقع تويتر: "يصعب علي التعبير عن فرحي وامتناني الآن بعدما حصلت على شهادتي في الفلسفة والسياسة والاقتصاد في جامعة أكسفورد".



قالت: "لا أعرف ما يخبئ المستقبل. في الوقت الحالي، سيكون عروض نتفليكس، ومطالعة الكتب والنوم".



وهنأ صادق خان عمدة لندن ، يوسفزاي عبر تويتر.



وكتب خان: "إنك تواصلين إلهام الجيل القادم من الشابات والفتيات وتمكينهن ليعرفن أن تطلعاتهن لا حدود لها".



وفي سن السابعة عشرة، أصبحت يوسفزاي أصغر فائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2014 بسبب حملتها من أجل الحق في التعليم لجميع الأطفال. وحصلت على الجائزة مناصفة مع الناشط الهندي في مجال حقوق الطفل كايلاش ساتيارثي.