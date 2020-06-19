سويسرا ترفع معظم قيود كورونا بدءا من الاثنين المقبل

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أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الجمعة أنها ستقوم بتبسيط ورفع معظم القيود المتبقية المفروضة لمحاربة تفشي فيروس كورونا اعتبارا من الاثنين المقبل.

وقالت إن التوصية "بالتباعد الاجتماعي سيتم خفضها من مترين إلى 5ر1 متر على أن يسري ذلك فورا.

وقالت في بيان، نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء إن التوصيات بالعمل من المنزل سيتم رفعها، وكذلك الإرشادات بشأن حماية الأشخاص المعرضين لخطر كبير بشكل خاص.

واعتبارا من الاثنين المقبل، لن يتم الاشتراط على زبائن المطاعم بالجلوس في مكان معين.

كما سترفع الحكومة وقت الإغلاق الثابت للمطاعم والحانات والملاهي الليلية.

وسيتم السماح بالفعاليات الكبيرة التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص بدءا من سبتمبر، ما لم يحدث تدهور في الوضع الوبائي.