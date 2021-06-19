تنمية المشروعات: تمويل 644 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر للسيدات في 7 سنوات

أكدت سالى سعدة رئيس المكتب الفنى بجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تنفيذ البرامج والسياسات التى تساعد على تمكين المرأة ودعمها اقتصاديا، وأنه قد قام خلال السنوات السبع الماضية بتمويل ما يزيد على 644 ألف مشروع صغير ومتناهى فى الصغر للسيدات وهو ما يمثل 46% من إجمالي القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال نفس الفترة وقد أتاحت هذه المشروعات حوالى 734,6 ألف فرصة عمل بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد المستثمرات العرب - إحدى الكيانات الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية بهدف توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب وخاصة المشروعات المملوكة للمرأة.

ويأتي ذلك في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على الترويج لريادة الأعمال وتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة على المستوى المحلى والإقليمى، قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن توقيع هذه المذكرة يأتي استكمالا للمبادرات والسياسات التى يطلقها جهاز تنمية المشروعات لزيادة التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية وبخاصة المؤسسات والكيانات العربية الشقيقة وعلى رأسها اتحاد المستثمرات العرب للترويج لريادة الأعمال خاصة بين السيدات لتشجيعهن على التوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة تسهم في توفير دخل مناسب لها ولأسرتها.