وزير الصحة الألماني يعتزم تحسين الحماية الصحية أثناء موجات الحر

يرى وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن تحسين سبل حماية الصحة أثناء موجات الحر أمر ضروري في ضوء تزايد أعداد الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في ضوء تغير المناخ.

وقال شبان، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الصادرة اليوم السبت، إن الوزارة سيكون لديها ميزانية خاصة بالشؤون المرتبطة بالمناخ، دون أن يفصح عن تفاصيل بشأن حجم الميزانية أو أوجه استخدامها، وذكر أنه يريد تعزيز الوعي فيما يتعلق بهذه القضية على وجه الخصوص.

وأكد الوزير أن هناك زيادة في معدل الوفيات المرتبطة بحرارة الصيف في ألمانيا منذ عدة سنوات، وقال: "في أغسطس الماضي وحده، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 4000 شخص لقوا حتفهم بسبب الحر"، مؤكدا أهمية حماية كبار السن على وجه الخصوص بشكل أفضل، على سبيل المثال من خلال تجديد المستشفيات ودور رعاية المسنين.

ويرى شبان أن الولايات الألمانية ملزمة بالمساهمة في ذلك، مطالبا إياها بالإيفاء بمسؤوليتها الاستثمارية، وقال: "في أوقات تغير المناخ والأيام شديدة الحر، يجب أن تشمل الوقاية الصحية أيضا الحماية من الحر".