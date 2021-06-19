التعليم العالي: اختبار القدرات لكليتي السياحة والفنادق والتمريض عقب امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم حسم العديد من الشائعات فيما يتعلق بنظام التنسيق هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامي لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن المجلس الأعلى للجامعات أكد أن نظام التنسيق لهذا العام هو نفس النظام المتبع خلال السنوات الماضية، عن طريق التقديم الإلكتروني.

وأوضح أنه بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وظهور النتيجة ستعلن وزارة التعليم العالي مراحل التنسيق المختلفة، مضيفًا أن الجامعات الخاصة ستعتمد أيضًا النظام الإلكتروني، فضلًا أنه يحق لها إجراء اختبارات القدرات للطلاب في التخصصات المعينة.

وعن إجراء اختبار قدرات للالتحاق بكليتب التمريض والسياحة والفنادق، ذكر أن الإعلان عن مواعيد الاختبارات ستكون بمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وعقد اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور رؤساء الجامعات المختلفة، مقراً عدد من الموضوعات الهامة، موجهًا الشكر لجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.