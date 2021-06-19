تحطم مروحية تحمل صناديق اقتراع في جنوب غرب إيران ومصرع أحد ركابها

أعلن الحاكم العام لولاية خوزستان الإيرانية قاسم سليماني دشتاكي اليوم السبت، تحطم طائرة مروحية تحمل صناديق اقتراع في مدينة دزفول جنوب غرب إيران، مؤكدا أنه سيتم إعلان مزيدا من التفاصيل لاحقًا.

وقال حاكم الولاية - لوكالة "إرنا" الإيرانية - إن أحد ركاب المروحية، والذي قيل إنه أحد حراس أمن الصندوق، لقي مصرعه وأصيب 11 آخرون في الحادث، مضيفا "نُقل جميع الجرحى إلى المستشفى، لكن بعضهم في حالة حرجة".

وشهدت إيران أمس الجمعة، الانتخابات الـ 13 بالتزامن مع الجولة الـ 6 من انتخابات مجالس المدن والقرى، والتكميلية للبرلمان، والتكميلية لمجلس الخبراء، وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية في وقت سابق اليوم تقدم المرشح إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية في البلاد، على منافسيه في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 90% من الأصوات، حيث حصل على 17 مليونًا و800 ألف صوت من أصل 28 مليونًا و600 ألف صوت اكتمل فرزها.