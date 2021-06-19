الإمارات تهنئ إبراهيم رئيسي بعد انتخابه رئيسا لإيران

هنأ نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال بن راشد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مساء السبت: «نبارك لفخامة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دورتها الثالثة عشر، متمنين للجمهورية الإسلامية ولعلاقاتنا الثنائية معها دوام الاستقرار والاستمرار والازدهار».

وأعلنت اللجنة الانتخابية العليا الإيرانية، صباح السبت، فوز السيد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد حصوله عى 17 مليونا و800 ألف صوت، بعد فرز 90% من أصوات الناخبين.