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الإمارات تهنئ إبراهيم رئيسي بعد انتخابه رئيسا لإيران

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي
نور رشوان
نشر في: السبت 19 يونيو 2021 - 4:32 م | آخر تحديث: السبت 19 يونيو 2021 - 4:32 م

هنأ نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال بن راشد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مساء السبت: «نبارك لفخامة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دورتها الثالثة عشر، متمنين للجمهورية الإسلامية ولعلاقاتنا الثنائية معها دوام الاستقرار والاستمرار والازدهار».

وأعلنت اللجنة الانتخابية العليا الإيرانية، صباح السبت، فوز السيد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد حصوله عى 17 مليونا و800 ألف صوت، بعد فرز 90% من أصوات الناخبين.

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