 منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي إيبولا في غينيا - بوابة الشروق
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منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي إيبولا في غينيا

شعار منظمة الصحة العالمية
شعار منظمة الصحة العالمية
وكالات
نشر في: السبت 19 يونيو 2021 - 2:40 م | آخر تحديث: السبت 19 يونيو 2021 - 2:40 م

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، انتهاء تفشي فيروس "إيبولا" في غينيا.

وكان فيروس "إيبولا" قد بدأ في التفشي في غينيا في فبراير الماضي، وأصاب 16 شخصا وقتل 12 منهم، وحذرت "الصحة العالمية" من احتمالية تفشيه ووصوله إلى الدول المجاورة، وفقا لموقع "سبوتنيك" الإخباري.

وتسبب عدوى "إيبولا" قيئاً وإسهالاً شديدين وتنتشر من خلال سوائل الجسم. ومعدل الوفاة به أعلى بكثير من "كوفيد-19".

وكان آخر تفشي للعدوى في غينيا بالفترة بين 2013 إلى 2016.

وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إرسال فريق طوارئ إلى الكونغو وغينيا، وحذرت من تفشي أوسع للمرض، إذا لم يتم تداركه.


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