وزيرا خارجية إيران والكويت يبحثان القضايا الثنائية والإقليمية

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، القضايا الثنائية والإقليمية.



جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم السبت، على هامش اجتماع منتدى الدبلوماسية في مدينة أنطاليا التركية، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.



وذكرت وكالة فارس "بحث الجانبان خلال اللقاء القضايا الثنائية والإقليمية، فضلا عن آخر التطورات في اليمن والعراق وسوريا وليبيا".



ويزور وزير الخارجية الإيراني تركيا منذ أول أمس الخميس لحضور اجتماع منتدى الدبلوماسية في أنطاليا.



ومن المقرر أن يحضر ظريف غدا الأحد الاجتماع الثلاثي الأول لوزراء خارجية إيران وتركيا وأفغانستان.