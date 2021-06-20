ألبا رجل مباراة إسبانيا وبولندا في اليورو

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فاز جوردي ألبا ظهير منتخب إسبانيا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام بولندا، وذلك باللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات اليورو.

وتعادل المنتخب الإسباني بهدف لمثله أمام بولندا، حيث سجل للماتادور ألفارو موراتا فيما سجل للبولنديين، النجم روبرت ليفاندوفسكي.

وعقب المباراة أعلنت صفحة اليورو عبر تويتر عن تتويج ألبا بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويعد تعادل إسبانيا اليوم هو الثاني لها في دور المجموعات بعد تعادلها الأول أمام السويد دون أهداف.

ويلتقي المنتخب الإسباني في آخر مبارياته بدور المجموعات مع منتخب سلوفاكيا.