28203 طلاب وطالبات يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه ناقش مع وكيل وزارة التربية والتعليم سهام يوسف، امتحانات طلاب الدبلومات الفنية، والتي تبدأ امتحاناتها التحريرية بداية من اليوم السبت، وتنتهي الأول من يوليو المقبل، حيث تستقبل 125 لجنة 28203 طلاب وطالبات على مستوى الإدارات التعليمية السبع.



ووجه المحافظ، وكيلة الوزارة بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، والتشديد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية في مجابهة تداعيات عدوى كورونا، مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات، وكذا استراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لاسيما وأنه توجد 124 استراحة تستقبل 250 رئيس لجنة ومراقب أول "من خارج المحافظة".