البرتغال تحقق رقما سلبيا يحدث للمرة الأولى في تاريخ اليورو

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تعرض المنتخب البرتغالي لهزيمة ثقيلة أمام ألمانيا برباعية مقابل هدفين باللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية.

ووفقا لشبكة أوبتا العالمية للإحصائيات، بات المنتخب البرتغالي أول منتخب يكون بطلا لآخر نسخ اليورو ويتعرض لخسارة برباعية في النسخة التالية.

وتوقف رصيد البرتغال عند ثلاث نقاط، فيما نال المنتخب الألماني أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البرتغالي في اللقاء القادم مع فرنسا، بينما ستلعب ألمانيا مع المجر وذلك في آخر مواجهات دور المجموعات.