«الغريب» على مسرح ثقافة السلام بالقاهرة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروضها المسرحية بفرع ثقافة القاهرة، حيث قدمت فرقة السلام المسرحية عرضاً بعنوان "الغريب" على مسرح قصر ثقافة السلام، تدور أحداث العرض حول أسطورة تحكى انتصار الملك "أجاممنون" فى الحرب وتضحياته بأبنته "افيجينيا" استرضاء للآلهة، وقتل زوجته له بمساعدة ابن عمه "ايجست"، مما أثار "الكترا" ابنة اجاممنون على امها والتى قامت بتهريب أخيها الصغير "اوريست"، وتمر السنوات ويكبر اوريست الغريب ليقرر العودة واسترداد العرش.

العرض بطولة فناني فرقة السلام المسرحية، استعراضات أحمد إسماعيل وخالد رجب، موسيقى وألحان وليد غازى، تأليف محمود جمال، ديكور وملابس كريم خال، مساعد مخرج عمر أحمد، أشعار ابراهيم محمد، اخراج عمر حسين، جاء العرض بحضور رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبري، ومدير عام الفرع.