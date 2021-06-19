مرشحو بوتين يتصدرون قائمة الحزب الحاكم لخوض الانتخابات البرلمانية

تصدر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، قائمة مرشحي حزب "روسيا الموحدة" الحاكم لخوض انتخابات العام الجاري.

واختار الرئيس فلاديمير بوتين المرشحين وصادق عليهم المندوبون في مؤتمر للحزب، اليوم السبت، ولم يتم اختيار زعيم الحزب ديمتري ميدفيديف، الذي تصدر قائمة الحزب في عامي 2011 و2016، كواحد من المرشحين الخمسة الرئيسيين.

وقالت خبيرة العلوم السياسية تاتيانا ستانوفايا إن قرار عدم تعيين رئيس الحكومة الروسية السابق كان خطوة منطقية، موضحة أن ميدفيديف، الذي كان مقربا من بوتين، "شخصية ضارة " وخطرا على الحزب.

كما ترشح بوتين نفسه للانتخابات في قائمة الحزب في الماضي، ومن الشائع أن يقود السياسيون البارزون القوائم الانتخابية، رغم أنهم غالبا ما يتخلون عن مقاعدهم في البرلمان بعد الانتخابات لزملائهم في الحزب.