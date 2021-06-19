العراق يؤكد أهمية دور إيران في دعم أمن وسلام المنطقة

قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت، إن المنطقة بحاجة شديدة إلى الحكمة والحُكماء وتغليب لغة الحوار والتواصل، والنظر بجدية إلى مصالح الشعوب المترابطة وتعزيزها عبر إرساء الأمن والاستقرار والسلام واحترام السيادة.

وأضاف الرئيس صالح، في برقية تهنئة إلى إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية: "أتقدمُ إليكم بالتهاني بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران، ونتمنى لكم النجاح في مهمتكم الجسيمة في خدمة الشعب الإيراني العزيز وتحقيق المزيد من التقدم والرفعة والازدهار".

وتابع: "أننا في العراق نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران الجارة وشعبها الذي تربطه بشعبنا وشائج حضارية وثقافية واجتماعية أصيلة ومتجذرة عبر التاريخ".

وأكد دور إيران المهم في الوقوف مع العراقيين في محاربة الإرهاب والتطرف، والمساعدة في مواجهة التداعيات التي تُهدد أمن وسلام المنطقة التي تكتنفها الصراعات والأزمات.

بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، في برقية تهنئة بعثها إلى إبراهيم رئيسي، على عمق العلاقات المتميزة بين الشعبين العراقي والإيراني.

وأعرب الكاظمي عن تطلعه إلى توثيق أواصر التعاون المشترك بين البلدين لما فيه المصالح المشتركة، والعمل على توفير الأمن والاستقرار للشعبين ولسائر شعوب المنطقة.