لوف لا يشعر بالقلق من الإصابات التي تعرض لها لاعبو المنتخب الألماني

لا يشعر يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، بالقلق من مشكلة الإصابات الناجمة من الفوز الذي تحقق على المنتخب البرتغالي،حامل اللقب، 4 / 2 اليوم السبت، والذي أعاد آمال المنتخب الألماني في المنافسة على الصعود للأدوار الاقصائية ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال لوف للصحفيين :"فجأة تلقينا بعض الإشعارات للاعبين يعانون من مشاكل صغيرة.

وأضاف :"إذا سار كل شيء بشكل جيد، سيتم حلها الاسبوع المقبل".

ويعاني روبين جوسينز، رجل المباراة، من مشكلة في الفخذ، بينما قال لوف إن المدافع ماتس هوميلز أصيب في ركبته. في الوقت نفسه يعاني إلكاي جويندوجان من إصابة عضلية.

وقال لوف :"لم نكن نريد أي مخاطرة مع المشاكل العضلية. علينا أن نتصرف مع ما قاله اللاعبون للأطباء".

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثاني في المجموعة السادسة وفي رصيده ثلاث نقاط بعدما خسر المباراة الأولى أمام المنتخب الفرنسي، بطل العالم. ويضمن المنتخب الألماني التأهل للدور التالي في حال تحقيق الفوز على المجر يوم الأربعاء المقبل، في ميونخ.