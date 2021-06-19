 روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية مع تركيا اعتبارا من 22 يونيو الجاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية مع تركيا اعتبارا من 22 يونيو الجاري

نور رشوان
نشر في: السبت 19 يونيو 2021 - 11:45 ص | آخر تحديث: السبت 19 يونيو 2021 - 11:45 ص
أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تانيانا غوليكوفا، استئناف الرحلات الجوية مع تركيا، اعتبارًا من يوم 22 يونيو الجاري.

وقالت غوليكوفا، في تصريحات نشرها موقع «روسيا اليوم»، صباح السبت، إن هذا القرار جاء بعد المناقشة والبحث الكامل لهذه القضية، من قبل جميع الهيئات التنفيذية الاتحادية المعنية.

وقررت روسيا في نهاية شهر مايو الماضي تمديد القيود على الحركة الجوية مع تركيا، حتى يوم 21 يونيو الجاري.

وأعلنت هيئة الرقابة الحكومية الروسية، في وقت لاحق، بدء التنسيق مع تركيا؛ لتقييم الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا.

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