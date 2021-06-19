مستشارة ألمانيا: ذكرى الهجوم النازي على الاتحاد السوفيتي مدعاة للشعور بالعار

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن اعتقادها بأن الذكرى السنوية لهجوم الجيش النازي الألماني على الاتحاد السوفيتي السابق خلال الحرب العالمية الثانية تعد بمثابة "مدعاة للعار".

وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل اليوم السبت: "ننحني في تواضع للقلائل الذين نجوا من هذه الحرب الهجومية، ولا يزالون على قيد الحياة، ونحن نشعر بامتنان عميق لأن الكثير من هؤلاء الناس مدوا يد المصالحة إلينا إذ أن استعدادهم لهذا الأمر يصل إلى حد المعجزة بعد كل ما فعله الألمان بهم".

وتحل يوم الثلاثاء المقبل الذكرى السنوية الثمانين لهجوم الجيش النازي على الاتحاد السوفيتي السابق.

وأضافت ميركل، أن سياسة الرئيس السوفيتي الأسبق ميخائيل جورباتشوف، كانت في طليعة العوامل التي مكنت الألمان في عام 1990 من إعادة توحيد شطري بلدهما بشكل سلمي، وتطوير روابط المجتمع المدني بين البلدين.

وتابعت ميركل: "يؤلمنا كثيرا تقييد دور المجتمع المدني في الفترة الأخيرة في روسيا وبيلاروس أيضا بل ومنعه".

وحذرت ميركل، من أنه عندما يتم سجن متظاهرين سلميين ومعارضين غير مرغوب فيهم، فإن ذلك يؤثر بشدة على علاقاتنا.

وفي نفس الوقت، أشارت ميركل إلى استمرار الحاجة إلى إجراء حوار مع روسيا.