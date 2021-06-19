التعليم العالي: لا تغير على قواعد التنسيق لطلاب الثانوية العامة هذا العام

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه تم اليوم عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور رؤساء الجامعات المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن الاجتماع صدر عنه قواعد التنسيق للعام الداراسي 2021/2022، مؤكدًا أنه لا يوجد تغير على قواعد التنسيق لطلاب الثانوية العامة والشهادات الأجنبية.

وذكر أنه صدر في ضوء القرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الماضي، توجيه بتعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الجامعات، مشيرًا إلى إتاحة ذلك تخريج الطلاب بعد استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي يتطلبها التخصص العلمي.

وأكد أن ذلك القرار سيكون متاح في كل الجامعات سواء حكومية أو خاصة وكذلك المعاهد العليا، لافتًا إلى أن مبادرة «ادرس في مصر» الخاصة بالطلاب الوافدين تتيح الدراسة بعدة لغات العربية والإنجليزية والفرنسية، فضلًا عن أنها تسمح للطلاب بالتعرف على الجامعات المصرية المختلفة ببرامجها ومميزاتها.

وذكر أن مبادرة «ادرس في مصر» تيسر على الطلاب الوافدين إجراءات التقديم للجامعات إلكترونيًا،ما يزيد من أعداد المتقدمين، مضيفًا أن الأعداد ارتفعت بالفعل خلال الـ 7 أعوام الماضية بما يمثل 4 أضعاف عام 2014.

وعن تطبيق اختبار القدرات للالتحاق بالسياحة والفنادق والتمريض، أوضح أن هناك بعض التخصصات يجرى لها اختبار قدرات بالفعل، تم إضافة لها كليتي السياحة والفنادق والتمريض هذا العام، ذاكرًا أن الهدف منها دراسة قدرات الطلاب المتقدمين لها.

وعقد اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور رؤساء الجامعات المختلفة، مقراً عدد من الموضعات الهام، موجهًا الشكر لجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.



