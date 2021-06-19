 بايدن يناشد الأمريكيين للإسراع في الحصول على اللقاحات المضادة لكورونا - بوابة الشروق
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بايدن يناشد الأمريكيين للإسراع في الحصول على اللقاحات المضادة لكورونا

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ ش أ
نشر في: السبت 19 يونيو 2021 - 12:39 م | آخر تحديث: السبت 19 يونيو 2021 - 12:39 م

ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين بالحصول على اللقاحات الواقية من فيروس كورونا.

وقال بايدن- في تصريح نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت-: "تحركوا الآن. تحركوا الآن"، مناشدا الأفراد غير المحصنين بالتحدث إلى أقاربهم وأصدقائهم الذين حصلوا على اللقاحات وكذلك أطبائهم.

وأضاف بايدن أن عدد الوفيات والمرضى بالمستشفيات يتراجع "بشكل كبير في المناطق التي يحصل سكانها على اللقاح"، قائلا: ولكن لسوء الحظ لا تتراجع معدل الإصابات الجديدة المرضى بالمستشفيات في العديد من الأماكن في الولايات ذات معدل التطعيم المنخفض، بل في الواقع ترتفع.

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