محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لـ20 مشروعا ضمن حياة كريمة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، خلال اجتماعه بمديري المديريات والشركات، النسب التنفيذية للمشاريع بثلاثة قرى تابعة لمركز زفتى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستعرض رحمي تنفيذ 6 مشاريع جاري العمل بها بشبراملس من أصل ١٣ مشروعًا متنوعة بين مشروع صرف صحي و٥ مشاريع مياه شرب و٣ تربية وتعليم، ومجمع خدمي، ومجمع زراعي، ووحدة صحية بالإضافة إلى نقطة إسعاف.

وتفقد النسب التنفيذية للمشاريع بكفر شاهين، حيث بلغ عدد المشاريع بها مشروعين جاري العمل بهما موزعين بين صرف صحي وتربية وتعليم، واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة النسب التنفيذية لمشاريع قرية كفر الجزيرة والبالغ عددها ٥ مشروعات جاري العمل في ٤ منها.

وفيما يخص القوافل، تابع المحافظ خطة تنفيذ القوافل وتنوع تخصصاتها بين قوافل (تعليمية، طبية، زراعية وتمكين اقتصادي)، ومشاركة الجهات المختلفة والجمعيات الأهلية في تنفيذ وتفعيل هذه القوافل.