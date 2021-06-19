زعيم كوريا الشمالية يشدد قواعد انضباط الحزب الحاكم

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية بكوريا الشمالية، اليوم السبت، أن زعيم البلاد كيم جونج أون شدد قواعد الانضباط داخل حزب العمال الحاكم وعين أعضاء جددا في المكتب السياسي.



وفي اليوم الرابع والأخير من اجتماعه الموسع الذي بدأ الثلاثاء الماضي، استعرضت اللجنة المركزية للحزب القضايا التنظيمية والأيديولوجية لجهازها القيادي المركزي، وفقا لوكالة رويترز.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن بعض أعضاء القيادة عبروا عن "أسفهم لفشلهم في تحقيق التوقعات"، بعدما أشار كيم إلى "مشاكل خطيرة" في أسلوب حياتهم، دون الخوض في تفاصيل.



وذكرت الوكالة أن المكتب السياسي للجنة المركزية انتخب تاي هيونج تشول، نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، عضوا جديدا في المكتب، وكذلك يو سانج تشول، المسؤول في لجنة التدقيق المركزية بالحزب، عضوا مناوبا.



وخلال جلسات سابقة للاجتماع، دعا كيم إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع الغذائي "الصعب" الناجم عن جائحة فيروس كورونا وأعاصير العام الماضي، وحث على الاستعداد للحوار أو المواجهة مع الولايات المتحدة في أول تعليق مباشر له على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.