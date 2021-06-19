وزير الخارجية الإيراني يعرب عن استعداده لإعادة تعيين سفير لدى السعودية

ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنه مستعد لإستئناف العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع السعودية وإعادة تعيين سفير لدى المملكة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال ظريف، خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي التركي: "أنا مستعد لإرسال سفير إلى السعودية غدا، ولكن هذا يتوقف عليهم. لا يوجد سبب لعدم قدرتنا على حل خلافاتنا مع السعوديين"، بحسب بث تدفقي حي للفعالية عبر الإنترنت.



وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قد ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين رفيعي المستوى أجروا محادثات مباشرة في بغداد في شهر إبريل الماضي، في أول مشاورات سياسية مهمة بين البلدين منذ عام 2016 . وقال أحد المصادر إن المحادثات كانت إيجابية.



وقطعت السعودية رسميا كل الروابط الدبلوماسية مع إيران في 2016 بعدما هاجم متظاهرون سفارتها في طهران وأشعلوا النيران فيها ردا على إعدام المملكة عالم دين شيعي على خلفيةاتهامات بالإرهاب.