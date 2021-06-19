750 ألف طالب يبدأون الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية

انطلقت اليوم، الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية، وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري عموم التعليم الفني بتطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان، على ألا يتجاوز عدد الطلاب، 14 طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان؛ للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب وطالبة، بكل النوعيات "صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج"، داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيرة إلى السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

ولفتت الوزارة إلى وضع خطة لنقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم وضع تعليمات خاصة لرؤساء لجان سير الامتحان خاصة بأعمال الامتحانات والممتحنين والطلاب، والتأكيد على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بالتنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل وأيضا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب أو انتحال صفة الطالب إلى الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلى الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.



