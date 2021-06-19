شركة تعدين تعلن مقتل 27 شخصا في حادث سير جنوبي بيرو

لقي 27 شخصا حتفهم وأصيب 13 آخرون في حادث حافلة وقع في جنوبي بيرو يوم الجمعة، حسبما قالت شركة "هوشيلد مايننج" لتعدين الفضية والذهب.

وقالت الشركة، ومقرها بريطانيا، في بيان، إن الحافلة التي تديرها إحدى الشركات المتعاقدة معها كانت تنقل العمال من منجمها في بالانكاتا إلى مدينة اريكويبا جنوبي بيرو عندما تحطمت.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم إن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة في أحد منعطفات الطريق بالقرب من مدينة "ناسكا" مما تسبب في خروج الحافلة عن الطريق وسقوطها من ارتفاع 500 متر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "هوشيلد مايننج"، اجناسيو بوستامانتي، في بيان: "لقد أصابنا الخبر بصدمة وبدأنا بالفعل في إجراء تحقيق شامل".

وأضاف: "ولكن، أولوياتنا الفورية، هي دعم الذين تضرروا من الحادث وعائلاتهم والعمل مع السلطات المعنية".

يذكر أن حوادث الحافلات شائعة في بيرو بسبب سوء حالة الطرق والمركبات.