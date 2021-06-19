 سلطنة عمان تفرض حظرا جزئيا للتجول لمواجهة تفشي كورونا - بوابة الشروق
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سلطنة عمان تفرض حظرا جزئيا للتجول لمواجهة تفشي كورونا

نور رشوان
نشر في: السبت 19 يونيو 2021 - 12:25 م | آخر تحديث: السبت 19 يونيو 2021 - 12:25 م
قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سلطنة عمان، منع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحًا، ابتداءً من مساء غد الأحد، حتى إشعار آخر.

وأكدت اللجنة العليا، حسبما نشرت وكالة الأنباء العمانية، صباح السبت، أن جميع مؤسسات القطاع الصحي، وعلى رأسها وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا، حسب المراحل والفئات المستهدفة المحددة، داعية جميع المستهدفين إلى المبادرة إلى التحصين حماية لأنفسهم وأفراد أسرتهم ومجتمعهم من الإصابة بالفيروس.

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