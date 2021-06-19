 ظريف يدعو لدعم الرئيس الإيراني الجديد: سياسي حكيم وسيدير البلاد بشكل جيد - بوابة الشروق
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ظريف يدعو لدعم الرئيس الإيراني الجديد: سياسي حكيم وسيدير البلاد بشكل جيد

نور رشوان
نشر في: السبت 19 يونيو 2021 - 12:31 م | آخر تحديث: السبت 19 يونيو 2021 - 12:31 م

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى دعم الرئيس الإيراني الجديد، السيد إبراهيم رئيسي، والعمل معه.

 

وقال ظريف، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية، صباح السبت، إن السيد إبراهيم رئيسي هو الرئيس المنتخب للبلاد، مشيرًا إلى أنه سياسي حكيم وسيدير البلاد بشكل جيد، على حد وصفه.

 

وأضاف أنه من واجب الجميع اليوم دعم الرئيس المنتخب الجديد، وتنسيق الأمور معه.

 

وأعلنت اللجنة الانتخابية العليا الإيرانية، صباح السبت، فوز السيد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد حصوله عى 17 مليونا و800 ألف صوت، بعد فرز 90% من أصوات الناخبين.

 


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