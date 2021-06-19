يعد هاري كين قائد إنجلترا وهدافها، وهو أمر رائع عندما تسير الأمور على ما يرام، لكن عندما يكون تائها، كما كان الحال مرة أخرى أمس الجمعة ضد اسكتلندا، في بطولة أوروبا لكرة القدم، يبدو أن أداءه المتواضع يؤثر على الفريق بأكمله.

وافتقرت إنجلترا للأفكار والإبداع والحيوية، وسددت مرة واحدة على المرمى، خلال التعادل دون أهداف الذي كان مستحقا لاسكتلندا، التي قدمت أداء على النقيض من إنجلترا، لتعوض التفوق الكبير في الإمكانات بالالتزام والتنظيم.

ويوم الأحد الماضي، خرج كين قرب النهاية خلال الفوز 1-0 على كرواتيا، وبدا مرهقا، واعتقد البعض أن الطقس الحار ربما لعب دورا في أدائه المتواضع.

لكن أمس الجمعة في ليلة رطبة وطقس رائع، بدا أسوأ من ذلك، وتم استبداله بعد 73 دقيقة من الكدح بلا هدف إلى حد كبير.

وفي الشوط الأول تراجع كثيرا للخلف، في تشابه مع ما يفعله برفقة توتنهام هوتسبير، لكنه لم يتمكن من إيجاد طريقة للتأثير على المباراة، سواء عند امتلاك الكرة أو التمرير إلى الأمام.

وضغط كين أكثر بعد الاستراحة، لكن تم التعامل معه بسهولة من قبل دفاع اسكتلندا.

ويمكن أن يكون هناك عدد قليل من اللاعبين، الذين عندما يتأرجح مستواهم يعتمدون على لياقتهم البدنية.

فعندما خرجت إنجلترا من بطولة أوروبا 2016 أمام أيسلندا، لعب كين كما لو كان يحمل حملا هائلا على ظهره.

وبعد ذلك بعامين، فاز بجائزة هداف كأس العالم، حيث ساهمت أهدافه ومستواه الرائع في بلوغ إنجلترا الدور قبل النهائي.

وبالعودة إلى أرض الوطن، بدا مرة أخرى بطيئا، وأمس الجمعة لم يكن قادرا على التأثير بأي شكل من الأشكال.

شبح كين

وقال جريم سونيس، اللاعب السابق والناقد، إن كين كان "ظلا للاعب الذي نعرفه، يبدو مرهقا، يبدو بعيدا تماما عن مستواه، يبدو منهكا.. يحتاج إلى أن ينتفض".

واستبدله المدرب جاريث ساوثجيت بماركوس راشفورد، بعدما أشرك جاك جريليش عند مرور ساعة من اللعب، لكنهما كانا التغييرين الوحيدين، رغم أن الفريق كان بحاجة شديدة إلى الحيوية والإبداع.

وكانت تسديدة ماسون ماونت بعيدة المدى، في الشوط الثاني، هي الوحيدة لإنجلترا في المباراة، كما رد القائم ضربة رأس من جون ستونز في البداية، وبغض النظر عن ذلك، فشلت في فك شفرة دفاع اسكتلندا الرائع.

واتخذ عدد كبير من اللاعبين الخيار السهل والآمن، ورغم أن إنجلترا كانت محقة في تهدئة إيقاع اللعب، في وقت مبكر، بعد بداية قوية من اسكتلندا، إلا أنها فشلت فشلا ذريعا في الاستفادة من استحواذها على الكرة، واكتفت بالتمرير إلى الأمام دون غاية.

ولا تعد النتيجة كارثة بالنسبة لإنجلترا، التي تملك أربع نقاط مثل التشيك المتصدرة، قبل مواجهتهما في ختام المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء، لكن الأداء يجب أن يقلق ساوثجيت.

وساوثجيت ليس الرجل الذي يصاب بالذعر، بعدما ثبت أقدامه في منصبه، لكن هذا الهدوء تحول في كثير من الأحيان إلى نزعة محافظة، تركت الجماهير والنقاد في حيرة من أمرهم.

وما لم يكن كين يعاني من إصابة، فعلى الأرجح سيقود الهجوم أمام التشيك وفي المباريات التالية، لكن إذا أرادت إنجلترا أن تكون لها أي فرصة، للتقدم أكثر في البطولة، فيجب على صاحب القميص رقم 9 إعادة اكتشاف حيويته المفقودة، أو إفساح المجال لزميل ما زال يملك هذه الحيوية.