بنوك حكومية تمنح 2 مليار جنيه لصندوق إسكان ضباط الشرطة بضمانة وزارة المالية

وافقت بنوك حكومية على إدارة وتسويق قرض مشترك بقيمة 2 مليار جنيه لصالح صندوق مشروعات أراض وزارة الداخلية، تبعا لتصريحات مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

اضافت المصادر أن تحالفا مصرفيا يضم بنوكا محلية شارك فى القرض المشترك الذى يوجه لصالح تمويل أحد المشروعات السكنية المملوكة للصندوق وذلك بضمانة من وزارة المالية.

ورفضت المصادر تحديد المشروع الموجه بشأنه التمويل قائلة: «القرض يوجه للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لأحد مشروعات الاسكان التى يتولى تنفيذها الصندوق».

وفى أبريل الماضى أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٨٨٥ لسنة ٢٠٢١ بترخيص صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية بتأسيس شركة مساهمة بمفردة باسم «شركة أربان للتنمية والاستثمار»، بغرض تنفيذ وصيانة المشروعات السكنية التى يقيمها الصندوق والانشطة الاستثمارية الاخرى المرتبطة بتلك المشروعات فى مجال الاسكان واستصلاح الاراضى. ويمتلك الصندوق مشروع مدينة الخمايل فى مدينة السادس من اكتوبر، حيث صدر قرار وزارى فى فبراير 2019، ينص على اعتماد تعديل المخطط التفصيلى لجزء بالمرحلة الثانية بمساحة 17091 فدانًا ضمن مشروع أرض مدينة الخمائل بمساحة إجمالية 1238.7 فدان، والواقعة أمام نادى الخمائل على الحد الشرقى لكردون مدينة 6 أكتوبر والمملوكة لجهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية لإقامة مشروع سكنى، والصادر لها القرار الجمهورى رقم 397 لسنة 1991 بتخصيصها لوزارة الداخلية.