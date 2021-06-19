أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الضغط العالي شمالي بغداد.



وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة من قسم استخبارات عمليات بغداد، تمكنت القوات الأمنية في اللواء (44) فرقة المشاة الحادية عشرة من إحباط تفجير أحد أبراج الضغط العالي.



وأشار البيان إلى أنه جرى ضبط مواد متفجرة تزن 50 جراما مع فتيل اشتعال، وسلاح رشاش، في منطقة الإصلاح شمالي العاصمة بغداد، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة.



وكانت عناصر من تنظيم داعش الإرهابي قد فجرت - الأربعاء الماضي - برجين من خط كهرباء ميرساد - ديالى القادم من إيران، في منطقة اكباشي بضواحي ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في محافظة ديالى.