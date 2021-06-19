الشرطة الفرنسية تفض حفلا غير قانوني

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اندلعت اشتباكات عنيفة بين مشاركين في حفل صاخب غير قانوني والشرطة في محاولة من جانبها لفضه في شمال غرب فرنسا، ما أسفر عن عدة إصابات، من بينهم رجل فقد يده.

اندلعت أعمال العنف التي استمرت لساعات بعد أن تحدى حوالي 1500 شخص قيود مكافحة فيروس كورونا لإقامة حفل في الهواء الطلق ليلة الجمعة في بلدة ريدون الصغيرة في بريتاني.

وتوجه حوالي 400 ضابط شرطة إلى مكان الحفل.

وقال المسؤول المحلي إيمانويل برتييه إن الوضع تدهور بشكل سريع، حيث ألقى أشخاص زجاجات مولوتوف وكرات بولينج وحجارة على قوات الأمن.

واستمرت الاشتباكات أكثر من سبع ساعات، وأصيب عدد من الأشخاص ، بينهم خمسة من رجال شرطة الدرك وشاب فقد إحدى يديه.

وبحسب برتييه، هدأ الوضع صباح اليوم السبت. وبدأ مكتب المدعي العام تحقيقات.