 النفط الليبية: تراجع الإنتاج إلى 200 ألف برميل يوميا - بوابة الشروق
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النفط الليبية: تراجع الإنتاج إلى 200 ألف برميل يوميا

علم ليبيا
علم ليبيا
أ ش أ
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 7:33 م | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 7:33 م

ذكرت وزارة النفط الليبية أن إنتاج البلاد من النفط تراجع إلى ما بين 100 و200 ألف برميل يوميا، بعد أن كان المتوسط مليون برميل؛ وذلك بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية.

وبحسب قناة "218" الليبية، فإن بسبب الإغلاقات لم تعد تنتج سوى حقول "البحرية والحماده والوفاء"، الذي يبلغُ مجمل إنتاجها بين 100 و200 ألف برميل يوميا.

وكشف مصدر ملاحي عن وصول ناقلة النفط "ماران بلاتو"، إلى مرسى الحريقة لشحن مليون برميل، وهي الناقلة الثانية خلال 10 أيام، إذ صدّر ميناء الحريقة الأسبوع الماضي مليون برميل عبر الناقلة صوفيا.


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