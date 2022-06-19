العراق: 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم الأحد، بتسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا من دون تسجيل حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا العراق إلى مليونين و332 ألفا وإصابة 177، في حين استقرت حالات الوفاة عند 25 ألفا و228 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير، إنه تم تسجيل شفاء 183 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و304 آلاف و332.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 4627 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 10 ملايين و789 ألفا و789شخصا.