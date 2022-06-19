صابرين تحتفل ببدء تصوير مسلسل «أعمل إيه»

شاركت الفنانة صابرين جمهورها المتابع لحسابها الرسمي علي تويتر احتفالها ببدء تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "أعمل ايه"، حيث نشرت صورة من كواليس العمل تجمعها بأبطال العمل.



وعلقت صابرين: توكلنا على الله مسلسل "أعمل إيه" مع النجم العزيز خالد الصاوي والمخرج أحمد عبد الحميد والسيناريست محمد الحناوي، إنتاج سينرجي، يا رب يعجبكم".



جدير بالذكر أن المسلسل سيعرض خارج موسم دراما رمضان، وهو الذي يعيد التعاون بين محمد الحناوي وخالد الصاوي بعد تعاونهما في أكثر من مسلسل منها "خاتم سليمان"، و"تفاحة أدم" وكان آخرها مسلسل "هي ودافنشي" إنتاج 2016.





