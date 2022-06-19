سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد: استيراد النفط العراقي خيار جيد بالنسبة لنا

أكد سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد، فيلا فاريولا، اليوم الأحد، أن استيراد النفط العراقي خيار جيد، فيما أشار إلى أهمية إكمال مهام الورقة البيضاء من قبل الحكومة الجديدة.



وقال فاريولا، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المتغيرات في سوق النفط هي حسب العرض والطلب، وهناك تأثير كبير للحرب الروسية الأوكرانية وآثارها الاقتصادية، فضلاً عن مواجهة العديد من التفاصيل والضمانات، ومن خلال هذه العملية فإن للموضوع تشعباته الخاصة"، مضيفاً أن "الدول الأوروبية في خضم البحث عن شركاء وبدلاء جدد حول ملف استيراد النفط، ولكن استيراد النفط العراقي خيار جيد بالنسبة لنا".



وتابع أن "الاقتصاد العراقي يمتلك العديد من الإمكانات والفرص، وهو اقتصاد متنوع، وهذا التنوع في ذات الوقت قد لا يكون نعمة فقط".



وقال إنه "بالنسبة لنا وضمن اللجنة الداعمة للتحسينات الاقتصادية في العراق، فإننا ندعم ونحث الحكومة العراقية على تحسين خطواتها في تطبيق الورقة البيضاء بشكل كبير، ومن المهم جداً إكمال تلك المهام من قبل الحكومة الجديدة".



وكانت شركة تسويق النفط (سومو)، قد كشفت في وقت سابق، عن مفاتحة فرنسا بإمكانية العراق تزويد السوق الأوروبية بالنفط.



وقال مدير عام الشركة علاء الياسري، خلال استضافته في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، بحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "شركة (سومو)، الوحيدة المسؤولة عن تصدير النفط واستيراد مشتقاته"، موضحاً أن "شركة التسويق هي حلقة وسط بين وزارة النفط والجهات المستفيدة من النفط".



وأكد "مفاتحة الجهات الفرنسية المعنية بإمكانية العراق تزويد السوق الأوروبية بالنفط".



وأضاف أن "العراق ملتزم بقرارات أوبك"، مؤكدا "اهتمام شركته بالشركات الحكومية الهندية النفطية والصينية لأنها تتعامل بعقد طويل الأمد ولا يمكن للشركة ان تخسر عملائها".



وأشار إلى أن "الجهات المستهدفة للنفط الخام العراقي هي مصافي النفط، معبراً عن "أمله بدعم لجنة الطاقة النيابية لعمل الشركة".