العثور على 840 كيلوجراما من الكوكايين في صناديق موز بتشيك

عثر الموظفون في سوبر ماركت في جمهورية التشيك على 840 كيلوجراما من الكوكايين بقيمة ملياري كرونة تشيكية (68 مليون جنيه إسترليني) داخل صناديق موز تم تسليمها إلى المتجر.

ويعتقد أن الشحنة، التي تم إرسالها إلى محلات السوبر ماركت في بلدتي جيسين وريتشنوف ناد كنيزنو في المنطقة الشمالية من البلاد، قد تم إرسالها إلى المتاجر عن طريق الخطأ، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ووصلت هذه الكمية الضخمة من الكوكايين، في مكعبات مصبوبة، الجمعة الماضية.

وقال رئيس وحدة مكافحة المخدرات بالشرطة، متحدثا في محطة إذاعية عامة في التشيك، جاكوب فريدريش، إن مصدر الكوكايين على الأغلب من أمريكا الوسطى.

وتعمل الشرطة التشيكية، الآن مع نظرائها في دول غير محددة بشأن القضية أثناء البحث عن متاجر أخرى في الدولة التي استلمت صناديق من نفس الشحنة.

ونشرت الشرطة التشيكية على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورا للكوكايين الذي تم الاستيلاء عليه وقالت: "المعلومات حول الشحنة تؤدي إلى خارج جمهورية التشيك، لذلك سنستخدم التعاون الدولي بين الشرطة والعدالة".

وفي عام 2015، تم اكتشاف 100 كيلوجرام من الكوكايين في سوبر ماركت تشيكي في براج، وفي عام 1999 صادرت الشرطة التشيكية 117 كيلوجراما من الكوكايين كانت معبأة بين الفاكهة الجافة في مستودع شمال المدينة.