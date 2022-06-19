رئيس الوزراء الإسرائيلي: لم نعد نختلق الأعذار

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن حركة حماس هي عدوهم الأول، وذلك خلال تصريحات عن آخر التطورات التي شهدها قطاع غزة في الأيام الأخيرة.

وخلال الجلسة الحكومية الأسبوعية، قال نفتالي بينيت: "هجمنا ليلة الجمعة ودمرنا منشآت تصنيع أسلحة وعدة أهداف أخرى تابعة لحركة "حماس" في غزة، وهذا رد على إطلاق صاروخ واحد..صاروخ من قطاع غزة اعترضته القبة الحديدية"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف بينيت: "على عكس الماضي، لم نعد نختلق الأعذار، ولا نعرفهم على أنهم فصائل منشقة أو حوادث كهربائية..بالنسبة لنا، حماس هي العنوان"، على حد قوله.

وتابع: "كان العام الماضي هو الأهدأ منذ أكثر من عقد بالنسبة لسكان الجنوب..أوقفنا على الفور تحويل حقائب الدولارات إلى "حماس"، وانتقلنا من سياسة الاحتواء في مواجهة إطلاق النار على الإسرائيليين إلى سياسة عدم التسامح المطلق..إلى جانب ذلك، قمنا أيضا بتغيير نهجنا تجاه سكان قطاع غزة وفتحنا أمامهم إمكانية العمل في إسرائيل..متوسط الراتب لسكان غزة حوالي 800 شيكل وفي إسرائيل حوالي 8 آلاف شيكل..هذا بمثابة ضبط للنفس تماما ويفرق أيضا بين حماس والسكان".

وأوضح بينيت: "نحن نصر على الهدوء المطلق لسكان عسقلان وسديروت والمنطقة المتاخمة لقطاع غزة..لأول مرة، هناك جيل شاب في الجنوب عاش الهدوء..في الماضي كنا نشتري هدوءا مؤقتا ولكننا ندفع ثمنه بالسلاح..عملية التسلح بطيئة للغاية، وهي الأبطأ منذ سنوات لأننا أغلقنا إمكانية إدخال الأسلحة".

وصباح أمس السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شن غارات داخل قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ ليلة الجمعة نحو منطقة عسقلان.