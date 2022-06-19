انفجارات قوية تهز وسط دونيتسك

ذكرت قيادة قوات دونيتسك، الأحد، أن الجيش الأوكراني أطلق ثماني قذائف من عيار 122 مم على منطقة كويبيشيف في المدينة، وبعد 20 دقيقة أطلقت القوات الأوكرانية خمس قذائف أخرى.

كما تعرضت قرى ميخائيلوفكا وبانتيليمونوفكا وأوزريانوفكا، اليوم لقصف مدفعي (وقتل مدني هناك نتيجة ذلك). في المجموع، سقط سبعة أشخاص ضحايا لهجمات جيش أوكرانيا خلال اليوم الماضي، وأصيب 24 آخرون، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تفتح نيرانها بشكل يومي على مدن وقرى جمهورية دونيتسك من المدفعية الثقيلة ومدافع الهاون وراجمات الصواريخ.