لجنة التحقيق في اقتحام الكونجرس تعتزم استدعاء مايك بينس نائب الرئيس السابق

أكد آدم شيف، العضو الديمقراطي في لجنة التحقيق باقتحام الكونجرس، أن مايك بينس نائب الرئيس السابق يمكن أن يستدعى للمثول أمام اللجنة، قبل جلسات علنية من المقرر عقدها الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".



وقال في تصريح لشبكة "سي.ان.ان": "هناك أشخاص أساسيون لم يتم استجوابهم بعد، نود استجوابهم"، لافتا إلى "إمكانية استدعاء مايك بينس".



وأضاف: "لا نستبعد شيئا أو أحدا في الوقت الراهن، ليس بمقدوري الكشف تفاصيل ما يجري من حوارات خاصة حول بعض الأفراد".



وبينت اللجنة الخميس الماضي، خلال جلسة بثتها مباشرة محطات التلفزة، الضغوط الكثيرة التي مارسها الرئيس السابق دونالد ترامب على نائبه مايك بنس محاولا منعه من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الماضية.



ونشر بينس رسالة في يناير 2021، رسالة أوضح فيها أنه "لا صلاحيات لديه لمنع المصادقة على فوز بايدن"، في الوقت ذاته بدأ مناصرون لترامب بالاحتشاد أمام الكونغرس في مشاهد تم تداولها في العالم بأسره.



ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسات استماع علنية ظهر الثلاثاء والخميس، حيث ستخصص الأولى لتناول الضغوط التي مورست على ممثلين منتخبين محليا في عدد من الولايات خصوصا في جورجيا خلال فرز الأصوات.



ويعتقد 58% من الأمريكيين أن "ترامب يجب أن يلاحق عن دوره في الهجوم على الكونجرس"، وفق استطلاع لشبكة "ايه.بي.سي" الإخبارية ومركز "إيبسوس" نشر الأحد.