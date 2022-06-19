أطلقت بي بي سي عربي في الرابع من يونيو/ حزيران بودكاست جديد " تغيير بسيط" يرصد تأثير طعامنا علي التغير المناخي.

أجرينا حوارًا مع آلاء رجائي مقدمة البودكاست وأمنية الخياط مُنتجة تغيير بسيط، وجاء نصه كالآتي..

في البداية ماذا كان انطباعك عن كلمتي "تغيير المناخ" المعتاد سماعها؟

أمنية: الفكرة حين تبلورت في أذهاننا كانت ببساطة كيف يمكن للأفراد المساهمة في إبطاء التغير المناخي بممارسات صديقة للبيئة والأهم أن تكون ممارسات سهلة التنفيذ. لكن خضت مع آلاء رجائي مقدمة البودكاست جدلا استمر لأيام طويلة بين هل نركز على دور الأفراد دون ذكر دور الحكومات والشركات العالمية؟ أم نشير إليهم بأصابع الاتهام ونركز على دورهم الحيوي في إبطاء التغير المناخي.

بعد فترة من النقاشات توصلنا لحل وسط وهو أن نتطرق لدور الحكومات والشركات العالمية لو استدعى النص ذلك، ولكن يجب أن يكون الفرد هو بطل حلقاتنا ويكون التركيز قلبا وقالبا على أسلوب حياة مستدام يمكن للأشخاص أن يتبعوه. واكتشفنا أن هذا الأسلوب لن يؤثر إيجابيا فقط على المناخ ولكن أيضا على صحة الإنسان وعلى جيبه بالتأكيد.

هل من إحصائيات أثارت فزعكم حول تغير المناخ؟

آلاء: في الحقيقة قابلنا مشكلة قبل الوصول للإحصائيات وهي عدم توافر مراجع دقيقة عن علاقة الطعام بالتغيير المناخي في المنطقة العربية، كان هناك وفرة في الأبحاث العالمية ولكن للمنطقة العربية خصوصيتها من حيث الموارد الطبيعية والتوزيع الديموغرافي للسكان وتوزيع الثروات وأيضا الممارسات الخاصة بالطعام، فكانت عملية البحث عن مراجع دقيقة للمنطقة العربية عملية ليست بالسهلة، وبالعودة لسؤالك عن الإحصائيات المفزعة، في الحقيقة كانت كل الإحصائيات التي تصدرها الجهات المعنية بمراقبة التغير المناخي شديدة الخطورة، طبعا هذه الأرقام متغيرة باستمرار ولكن اكتشفنا أن هدر الطعام مثلا يشارك بقرابة 3 بليون طن سنويا من انبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحراري حسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وهو رقم مقلق من ممارسات عادية نفعلها يوميا.

لماذا الطعام؟ تهديدات عديدة للبيئة ربما سمعنا عنها مثل استخدام الأكياس البلاستيكية ولكن لماذا الطعام؟

أمنية: كان لدينا الكثير من المقترحات منها تخصيص موسم كامل عن البلاستيك وهي فكرة مازالت مطروحة، ولكن بعد عملية بحث قمت بها مع آلاء اكتشفنا أن هدر الطعام في المنطقة العربية يصل لأرقام مقلقة؛ رغم ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة في توزيع الثروات. كما أن الطعام مرتبط بشكل وثيق بالثقافة العربية وبمفهوم الكرم.. بالتأكيد كلنا نعرف ما تحمله موائدنا العربية من كميات كبيرة من الطعام في مناسبات كالأفراح وإفطار رمضان والولائم وينتهي مصير أغلب هذه الأطعمة في النفايات، فكان الدخول لتغيير ممارسات الأفراد من خلال شيء يمارسونه يوميا ويحبونه هو أول الخيط الذي رغبنا أن نقدم من خلاله فكرتنا.

المفاجأة.. ما الشيء الذي تصفونه بالمفاجأة في رحلة بحثكم وإعدادكم "تغيير بسيط"؟

آلاء: الكثير من المفاجآت في الحقيقة، منها على سبيل المثال لا الحصر أن استخدام بقايا الطعام في عمل سماد بالمنزل هي عملية سهلة لكنها تحتاج لبعض الصبر والشغف وطبعا فهم تكنيك العملية نفسها. تخيل أنك لو حرصت على فصل بقايا طعامك في صندوق منفصل عن باقي النفايات الصلبة وبطريقة بسيطة بإضافة بعض أوراق الأشجار اليابسة والتهوية المناسبة يمكنك الحصول على سماد رائع لتخصيب التربة، تقول "الفاو" يمكن أن يؤدي التسميد المنزلي إلى تحويل ما يصل إلى 150 كجم من نفايات الطعام لكل أسرة في السنة إلى سماد.. تخيل لو أن هذه الممارسة قمنا بها جميعا سنحافظ على انبعاث مليارات الأطنان من ثاني اكسيد الكربون من الانبعاث ناهيك عن توسيع الرقعة الزراعية حتى لو كان في حديقة منزلك الخلفية أو بنبتة صغيرة في شرفة منزلك.

احكوا لنا عن عادة تضر بالبيئة ونمارسها دون أن نعلم؟

أمنية: قد يبدو أمرا غريبا للبعض ولكن شراء الخضروات والفواكه الطازجة يعد ممارسة غير صحيحة تماما، أعرف أننا نبحث دائما عن الأفضل حين يرتبط الأمر بعملية شراء مستلزمات المنزل، ولكن أنا شخصيا خضت تحدي في حلقة من حلقات البودكاست، وبالمناسبة في كل حلقة كنا نخوض أنا وآلاء وأحيانا ينضم إلينا شخص مهتم بالبيئة ويطلب منا ضيف الحلقة قبل التسجيل بأسبوعين مثلا أن نقوم بتحدي لتغيير عاداتنا ونخبره في الحلقة عن الصعوبات التي قابلتنا. وفي إحدى الحلقات الخاصة بالطعام قليل الحظ -كما سميناه- طلب مني ضيف الحلقة أن اشتري خضروات وفواكه غير طازجة وأن أقيم وليمة لأصدقائي تحتوي كميات طعام أقل من المعتاد الذي أقدمه عادة كان الهدف هو إعادة النظر في تأثير نظرتنا لجودة للطعام علي زيادة الهدر ولأننا نحرص على شراء كل ما هو جديد وطازج وجميل الشكل، ينتهي الأمر بالكثير من الخضروات الى مكبات النفايات فقط لأنها معروضة منذ ليلة أو ليلتين في المتجر أو السوق.. لو فكرنا في شراء جزرة باعوجاج بسيط أو خيارة ملتصقة في خيارة أخرى أو طماطم رطبة بعض الشئ لنصنع منها عصير مثلا.. هذه الممارسات البسيطة مذهله لإبطاء التغير المناخي فقط لو كانت فكرا عالميا.

هل من أطعمة رائجة في العالم العربي تلوث البيئة وهل التغيير البسيط يعني الحرمان منها؟

آلاء: اللحوم الحمراء.. طبعا سفرتنا العربية لا تخلو من كل ما لذ وطاب من اللحوم وهي أكبر دليل علي الكرم، ولكن عملية إنتاج اللحوم الحمراء ابتداء من تربية الماشية وتصنيعها ووصولها للمائدة أو ما يسمى "بالظل الطويل للثروة الحيوانية" كل هذه العملية تسبب 14.5% من جميع انبعاثات غازات الدفيئة بشرية المنشأ.

طبعا لا نروج أبدا لثقافة الحرمان ولكن نركز على ثقافة التغيير وبالعكس تماما اكتشفنا أن التغيير يفتح أعيننا على خيارات لم نتوقعها أبدا. فمثلا طرحنا حلا جميلا لمشكلة ارتباطنا باللحوم الحمراء وهو الانفتاح على خيارات بديلة للبروتين النباتي، ولا تتخيل كم الروعة والتنوع والمذاق الرائع الذي تزخر به ثقافتنا العربية بشكل عام وثقافة البحر المتوسط بشكل خاص فيما يرتبط بالخيارات النباتية، في هذه الحلقة خضت أنا التحدي الخاص بتغيير العادات وتناولت أطباقا شهية من الحمص والمتبل والفريك والبرغل ناهيك عن اطبقانا المصرية كالفول والطعمية والمسقعة، الأمر بسيط للغاية ومرتبط أكثر بطريقة تفكيرنا.